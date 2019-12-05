Путин продлил на пять лет полномочия Кропачева на посту ректора СПбГУ

Президент России Владимир Путин продлил полномочия Николая Кропачева на посту ректора СПбГУ на пять лет, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю назначить Кропачева Николая Михайловича ректором ФГБОУ высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» сроком на 5 лет», — говорится в сообщении.

Ранее депутаты Законодательного собрания Петербурга официально внесли федеральную инициативу о возвращение выборности ректоров СПбГУ и МГУ. Авторами законопроекта выступили десять парламентариев. Представлять инициативу будет депутат Максим Резник. Депутаты предлагают исключить из федерального закона норму, по которой ректоров СПбГУ и МГУ назначают решением президента РФ. Правом выбора планируют наделить ученые советы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.