Путин продлил на пять лет полномочия Кропачева на посту ректора СПбГУ

Путин продлил на пять лет полномочия Кропачева на посту ректора СПбГУ
Ректор СПбГУ Николай Кропачев. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Президент России Владимир Путин продлил полномочия Николая Кропачева на посту ректора СПбГУ на пять лет, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю назначить Кропачева Николая Михайловича ректором ФГБОУ высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» сроком на 5 лет», — говорится в сообщении.

Ранее депутаты Законодательного собрания Петербурга официально внесли федеральную инициативу о возвращение выборности ректоров СПбГУ и МГУ. Авторами законопроекта выступили десять парламентариев. Представлять инициативу будет депутат Максим Резник. Депутаты предлагают исключить из федерального закона норму, по которой ректоров СПбГУ и МГУ назначают решением президента РФ. Правом выбора планируют наделить ученые советы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.

владимир путин николай кропачев спбгу
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СКА заключил новое соглашение с Кириллом Марченко
Уровень воды в Неве поднялся на метр, дамбу не закрывают
Петербурженка нашла «кусочек лета» в банке с горошком
Тополя на Грибоедова, которым грозит вырубка, снова оградили
Медведев рассказал, как встретит Новый год: «Буду слушать выступление президента»
Блокадную булочную на Каменноостровском закрывают
Медведев рассказал о проведении дискотек
Петербуржец разыскивают ушастую сову