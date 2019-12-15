Экс-советник Рублевского прокомментировал информацию об обысках

Гнездилова уверяет, что информация – неверна. Она не понимает, кто распространяет фейк.

Об этом стало известно сегодня, 15 декабря. Данные, распространяемые СМИ, прокомментировала бывший пресс-секретарь комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Ольга Гнездилова на своей странице в Facebook. Она заверила, что у экс-главы ведомства Владимира Рублевского не проходит никаких обысков. Женщина отметила, что ей хотелось бы знать, кто и зачем пишет неправду.

Гнездилова заверила, что говорила с Рублевский, который сейчас проводит время с семьей и его ничего не тревожит.

Напоминаем, что бывшего главу комитета якобы подозревают в махинациях с госзакупками. Пока что никаких официальных данных не разглашается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гендиректор «Метростроя» перестал выходить на работу после обысков. По данным издания, генерального директора «Метростроя» Николая Александрова после обысков увезли в МВД на допрос. На работе он со дня обысков не появлялся. Мобильный телефон гендиректора отключен.