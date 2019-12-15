Мазавев раскритиковал первый концерт Носкова после инсульта

Музыкант назвал выступление коллеги жалким зрелищем.

Об этом стало известно сегодня, 15 декабря. Своим мнением солист музыкальной группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев поделился с корреспондентом НТВ. Он отметил, что никто из рок-музыкантов не пришел поддержать Николая Носкова. Дело в том, что все хотят запомнить певца таким, какой он был раньше. Носков, по мнению Мазаева, не отошел от инсульта и не готов давать концерты.

«Это жалкое зрелище, я считаю, что лучше запомнить человека во всей его красе, каким он был, понимаете?»,

— заявил он.

Мазаев также убежден, что Носков должен отдыхать

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что критик Соседов посоветовал Алле Пугачевой больше не выступать. Он заявил, что артистке больше не стоит выходить на сцену, так как ее последнее шоу представляло из себя жалкое зрелище. Критик считает, все дело в плохой физической форме.