Боярский заявил, что женщина должна родить и любить мужа. Это все

Актер считает, что такими женщин создал бог и они не должны забывать о своей роли.

Об этом стало известно 15 декабря. Актер Михаил Боярский поделился своим мнением в ходе шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. Он отметил, что «вся прелесть в скоромности, в обожании мужа». При этом актер не считает правильным хвалиться успехами супруга – это уже гордость, а, значит, тщеславие. Надо любить тихо, убежден Боярский.

Звезда также заявил, что единственная роль женщины – это мать, так задумал бог.

«Как только начинаются эксперименты с полом, эмбрионами, химией, цифровыми технологиями, то пошли они к черту! Ничего не получится», — высказался Боярский.

Также он посоветовал женщинам «прилепиться к мужу» и отдавать все силы воспитанию детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Боярская рассказала, кем мечтала стать в детстве. Оказалось, что актриса мечтала стать стюардессой или археологом. Также артистку привлекали профессия модельера и педагога.