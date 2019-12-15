Петербуржцы заметили дерево, усыпанное яблоками, на Петрогадке

Горожане гадают, как такое возможно зимой.

Об этом стало известно сегодня, 15 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Типичный Петроградский». Петербуржцы выложили фотографию необычной яблони – с нее опали все листья, но на ветках висят маленькие яблочки. Дерево растет на Введенской улице во дворе Академии цифровых технологий. Комменататоры не понимают, как такое может быть.

Напоминаем, что погода за окном далеко не новогодняя – горожане жалуются на отсутствие праздничного настроения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Купчино яблони перепутали осень с весной и зацвели. Цветут яблони, как правило, в середине мая или начале июня, в зависимости от температурного режима и прихода весны.