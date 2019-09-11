В Купчино яблони перепутали осень с весной и зацвели

В Петербурге в сентября зацвели яблони. Причиной этого, вероятно, стала необычайно теплая осень.

Фотографиями цветущих деревьев поделилась петербурженка в соцсетях. Яблоню она заметила в саду в Купчино.

«Как такое может быть?», — удивилась женщина.

Цветут яблони, как правило, в середине мая или начале июня, в зависимости от температурного режима и прихода весны.

Как оказалось, яблоня — не единственное дерево, спутавшее теплый сентябрь с поздней весной.

«У нас на даче малина и клубника зацвели. Перепутали времена года. Вот до чего бабье лето доводит», — рассказала петербурженка Елена в группе «Новости Купчино» в соцсети «ВКонтакте».

Успели заметить горожане также цветущий шиповник и яблони близ Купчинских прудов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в музее-заповеднике «Монрепо» в июле зацвели редкие кувшинки.