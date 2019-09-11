В Купчино яблони перепутали осень с весной и зацвели

В Купчино яблони перепутали осень с весной и зацвели
В Петербурге осенью зацвела яблоня. Фото: vk.com/kupchinonews

В Петербурге в сентября зацвели яблони. Причиной этого, вероятно, стала необычайно теплая осень.

Фотографиями цветущих деревьев поделилась петербурженка в соцсетях. Яблоню она заметила в саду в Купчино.

«Как такое может быть?», — удивилась женщина.

Цветут яблони, как правило, в середине мая или начале июня, в зависимости от температурного режима и прихода весны.

Как оказалось, яблоня — не единственное дерево, спутавшее теплый сентябрь с поздней весной.

«У нас на даче малина и клубника зацвели. Перепутали времена года. Вот до чего бабье лето доводит», — рассказала петербурженка Елена в группе «Новости Купчино» в соцсети «ВКонтакте».

Успели заметить горожане также цветущий шиповник и яблони близ Купчинских прудов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в музее-заповеднике «Монрепо» в июле зацвели редкие кувшинки.

деревья купчино новости спб фрунзенский район яблони
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Купчино яблони перепутали осень с весной и зацвели
Петербуржцев второй раз за день эвакуируют из торгового комплекса
Вдоль Индустриального проспекта выросла незаконная свалка
Петербургские вузы принимают китайских студентов из вузов Украины
Разгневанный посетитель бара на Невском разбил iPhone петербурженки
Беглов: турпоток в Петербурге должен дойти до 12 млн туристов в год
Фургон сбил перебегавшую женщину на КАД
Петербург станет участником федеральной программы по развитию туризма в России