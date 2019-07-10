В выборгском «Монрепо» зацвели редкие кувшинки

Занесенные в Красную книгу кувшинки, зацвели в музее-заповеднике «Монрепо» в Выборге.

О цветении редкого растения сообщают пользователи в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». «В Выборгском парке «Монрепо» зацвели редкие кувшинки четырёхгранные, которые занесены в красную книгу», — пишет автор поста. Участники группы надеются, что люди, увидевшие эти кувшинки в живую, не станут срывать эти великолепные растения.

Для справки добавим, что у данной кувшинки много названий — кувшинка четырехгранная, белая кувшинка, водяная лилия или нимфея. Цветки растения около 5 сантиметров в диаметре. Лепестки могут быть белыми, реже розовыми. Распространена по озерам Северной Европы, Сибири, Дальнего Востока, Маньчжурии и Северной Америки. В последние годы численность растений сократилась из-за ухудшения экологической обстановки, заиливания и обмеления водоемов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что популярность круизов из Финляндии в Выборг сильно возросла.