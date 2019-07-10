Популярность круизов из Финляндии в Выборг сильно возросла

За последние десять лет популярность путешествий в ближайший к Финляндии крупный город России в этом году достигла самого высокого уровня.

Как сообщает служба новостей Yle, на июльские круизы на теплоход M/S Carelia уже распроданы почти все билеты. При этом отмечается, что туроператоры предлагал до 400-500 круизных туров за один день.

Исполнительный директор Saimaa Travel Кристи Лайне сообщает, что популярность данного круизного направления увеличивалась постепенно, но вполне стабильно. Однако она отметила, что с весны спрос на круиз стал набирать обороты более активно.

Лайне считает, что для финнов Выборг становится «маленьким Таллинном». Там много ресторанов и мест для шоппинга и туризма. Красота Выборга привлекает туристов.

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