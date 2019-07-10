Новый арт-объект в Петербурге призывает выйти из зоны комфорта

Арт-объект «Выход из зоны комфорта» появился в Петербурге на территории общественного пространства «Севкабель Порт». Увидеть его можно в атриуме со стеклянной крышей.

Работа представляет собой информационное табло с указателем «Выход из зоны комфорта» и двумя предупреждающими знаками «Пугает» и «Манит».

Автором арт-объекта выступил уличный художник Loketski.

«Поиск истины, альтернативы, желание изменить мир к лучшему — это всегда риск, но это единственный путь к новой жизни», — отмечает художник в instagram.

Основная идея работы — побудить горожан выйти из психологической зоны комфорта и бездействия, которые ведут к стагнации личности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Loketski посвятил новый арт актрисе Маргарите Тереховой, которая борется с Альцгеймером. Работа появилась на подтопленной бетонной плите в “Графском парке”.