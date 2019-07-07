Loketski посвятил новый арт актрисе Маргарите Тереховой

Миледи из “Дартаньяна и трех мушкетеров” борется с Альцгеймером с 2005 года.

Портрет злодейки Миледи из “Дартаньяна и трех мушкетеров” появился на подтопленной бетонной плите в “Графском парке” Парнаса. Уличный художник Loketski рассказал, зачем посвятил новую работу Маргарите Тереховой.

Артист напомнил, что Терехова борется с болезнью Альцгеймера, и ее дочери, которая занимается уходом, не хватает сил помогать матери круглосуточно. Loketski призвал в Instagram 7 июля неравнодушных, а также фанатов своего творчества, поддержать актрису. Художник отдельно обратился к Альфа-банку, в котором дочь Тереховой держит счет.

Художник заявил, что превратил железные прутья в искусственные лилии, чтобы штыри могли заметить дети и пожилые люди — арматура может представлять опасность для прохожих.

Маргарите Тереховой сейчас 76 лет, она прекратила сниматься в кино и играть в театре в 2005 году именно из-за болезни. По данным в сети, сейчас она не встает с кровати и не узнает родных.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Loketski превратил Цезаря в “Союзмультфильм”.