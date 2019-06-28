Цезарь на Парнасе от художника Loketski превратился в “Союзмультфильм”

После надписи “Красоту спасет R.I.P” на Парнасе появилась надпись “Ну, ничего!”.

Несколько дней арт-объект от художника Loketski претерпевает метаморфозы. Новая надпись с отсылкой к мультфильму “Ну, погоди!” появилась сегодня.

Как пишет сам художник в Instagram “господа коммунальщики и раздражительные сограждане! Борьба с искусством бесполезна!”. Вероятно, автор работы имеет ввиду, что все равно продолжит устанавливать все новые и новые объекты на этом месте.

Напомним, что в начале недели по адресу Валерия Гаврилина, 15, появился бюст Цезаря с надписью “Красоту спасет Рим”, но уже к вечеру бюст исчез с постамента и на его месте художник установил череп. Он также исчез спустя время. Теперь, вероятно, красоту ничего не спасёт или художник имеет ввиду, что продолжит устанавливать объекты вопреки всему.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Loketski заставил Цезаря заплакать от вида Парнаса.