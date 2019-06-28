Цезарь на Парнасе от художника Loketski превратился в “Союзмультфильм”

В начале недели по адресу Валерия Гаврилина, 15, появился бюст Цезаря с надписью “Красоту спасет Рим”. Фото: https://www.instagram.com/loketski/
В начале недели по адресу Валерия Гаврилина, 15, появился бюст Цезаря с надписью “Красоту спасет Рим”. Фото: https://www.instagram.com/loketski/

После надписи “Красоту спасет R.I.P” на Парнасе появилась надпись “Ну, ничего!”.

Несколько дней арт-объект от художника Loketski претерпевает метаморфозы. Новая надпись с отсылкой к мультфильму “Ну, погоди!” появилась сегодня.

Как пишет сам художник в Instagram “господа коммунальщики и раздражительные сограждане! Борьба с искусством бесполезна!”. Вероятно, автор работы имеет ввиду, что все равно продолжит устанавливать все новые и новые объекты на этом месте.

Напомним, что в начале недели по адресу Валерия Гаврилина, 15, появился бюст Цезаря с надписью “Красоту спасет Рим”, но уже к вечеру бюст исчез с постамента и на его месте художник установил череп. Он также исчез спустя время. Теперь, вероятно, красоту ничего не спасёт или художник имеет ввиду, что продолжит устанавливать объекты вопреки всему.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Loketski заставил Цезаря заплакать от вида Парнаса.

loketski парнас художник
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин пригласил Трампа на праздник 75-летия Победы
БК «Зенит» впервые сыграет в Евролиге
Проект вестибюля метро «Театральная» исправят за 87,5 млн рублей
“Академическую” открывают после 11 месяцев ремонта
232 молодых театральных специалиста получат дипломы РГИСИ
Названы пять самых бюджетных курортов Крыма
В КРТИ объявили конкурс на обустройство велополосы на Васильевском острове
На шпиле «Лахта Центра» установили метеостанцию