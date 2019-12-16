Жители Гатчины увидели лису, гуляющую по городу

Люди и раньше видели рыжую гостью, но она держалась в стороне.

Об этом стало известно 15 декабря. Обо всем сообщил Online47. Жители Гатчины рассказали, что не раз видели рыжую лису, которая, видя людей, тут же убегала. Теперь она набралась смелости и отправилась гулять по городу без страха. Ее не пугают ни люди, ни машины. Гатчинцы считают, что она становится одним из горожан – в последний раз ее заметили на площадки возле Гатчинского дворца.

Ленинградцы думают, что раньше лиса жила у кого-то дома, поэтому тянется к людям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что парализованную в ДТП лису спасают в Петербурге. Сотрудники центра “Велес” собираются отправить животное на рентген — тогда будет понятно, в каком состоянии оно находится.