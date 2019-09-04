Парализованную в ДТП лису спасают в Петербурге

"Какая же она красивая", - пишут пользователи в комментариях. Фото: скриншот VK

"Какая же она красивая", - пишут пользователи в комментариях. Фото: скриншот VK

Сотрудники центра “Велес” собираются отправить животное на рентген — тогда будет понятно, в каком состоянии оно находится.

Под Санкт-Петербургом сбили очередную лису. Парализованное животное попытаются спасти в РКЦентре “Велес”.

Сотрудники центра помощи диким животным сообщили о поступлении к ним лисы-самки 4 сентября в соцсети. Пострадавшую собираются отправить на рентген — ветеринары оценят состояние животного после дорожной аварии.

Брачный период у лисиц обычно начинается зимой. Тем не менее, в Ленинградскую область и Петербург постепенно приходит осень — по вечерам становится темнее, ухудшенная видимость на дорогах приводит к большему числу ДТП с участием животных на трассах. Ранее GazetaSPb предупредила, что у лосей начинается брачный период, поэтому они станут чаще выбегать на проезжую часть.