На площади Восстания пробка: таксисты не поделили дорогу

На площади Восстания в Центральном районе Петербурга ночью, 16 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись сразу несколько автомобилей такси.

Они заняли две полосы движения, на месте аварии стала образовываться пробка.

«Таксисты на черных машинах «сцепились» зеркалами на пл. Восстания, не хотят разъезжаться и занимают два ряда. Стражи правопорядка не обращают внимания…», — сообщили очевидцы аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось что после ДТП на Пулковском госпитализировали девушку. В каком состоянии находится пострадавшая – не уточняется. Люди пишут, что на Пулковском шоссе фура резко повернула, чтобы объехать стоящую на аварийке «ГАЗель».