В России выросли оптовые цены на яблоки

Не смотря на то, что в 2019 году урожай яблок вырос на 16 процентов, оптовые цены на яблоки в России увеличились.

Аналитики «НЭО Центра» отметили, что обычно цены на яблоки дорожают в ноябре, но в 2019 цены выросли в августе. Оптовая цена в августе составляла 53,6 р., что на 6 процентов дороже стоимости яблок в 2018 году. Об этом сообщают РБК.