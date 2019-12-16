В России выросли оптовые цены на яблоки

Не смотря на то, что в 2019 году урожай яблок вырос на 16 процентов, оптовые цены на яблоки в России увеличились.
Аналитики «НЭО Центра» отметили, что обычно цены на яблоки дорожают в ноябре, но в 2019 цены выросли в августе. Оптовая цена в августе составляла 53,6 р., что на 6 процентов дороже стоимости яблок в 2018 году. Об этом сообщают РБК.
Цены выросли на импортные и отечественные фрукты.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что метеорологи утверждают, что работа метеоспутников может стать менее эффективной из-за технологии 5G, которая обеспечивает более высокую скорость интернета. Международный союз электросвязи ITU утвердил требования к частотам для 5G.