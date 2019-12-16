5G может представлять угрозу для работы метеоспутников

5G может негативно повлиять на точность прогнозов погоды. Фото: pixabay

5G может негативно повлиять на точность прогнозов погоды. Фото: pixabay

Метеорологи утверждают, что работа метеоспутников может стать менее эффективной из-за технологии 5G, которая обеспечивает более высокую скорость интернета.

Международный союз электросвязи ITU утвердил требования к частотам для 5G. Это произошло во время Всемирной конференции радиосвязи WRC-2019 в ноябре, сообщает служба новостей Yle.

Во Всемирной метеорологической организации WMO такое решение было раскритиковано. Главный секретарь организации Петтери Таалас считает, что ряд частот для сети 5G может негативно повлиять на точность прогнозов погоды и погодных предупреждений.

Таалас заявил, что последствия этого отразятся в частности на авиации, судоходстве, сельскохозяйственной метеорологии и предупреждениях о приближающихся стихиях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Газпром Арене» и в Царском Селе появится тестовая зона 5G.