На «Газпром Арене» и в Царском Селе появится тестовая зона 5G

Вероятно, новая связь появится на "Газпром Арене", - в преддверии международных матчей финала ЧЕ-2020. Фото: pixabay.com

Вероятно, новая связь появится на "Газпром Арене", - в преддверии международных матчей финала ЧЕ-2020. Фото: pixabay.com

Городское правительство планирует вывести тестирование новой сети за пределы Кронштадтского района. 5G могут распространить на петербургский стадион и Царское Село.

На данный момент администрация Северной столицы рассматривает три локации, которые могут расширить список тестовых зон. О планах властей в среду, 20 ноября, рассказал глава комитета по информатизации и связи Денис Чамара. Помимо «Газпром Арены» и Царского села 5G может появится возле Музея связи.

В Петербурге планируют превратить в вышки сотовой связи фонарные столбы, разместив на них передатчики. Установку согласно провести предприятие «Ленсвет».

Отметим, что в Москве сеть нового поколения тестируют в самом центре города, на Тверской улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в следующем году в России могут поднять цены на сотовую связь.