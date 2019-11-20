На «Газпром Арене» и в Царском Селе появится тестовая зона 5G

Городское правительство планирует вывести тестирование новой сети за пределы Кронштадтского района. 5G могут распространить на петербургский стадион и Царское Село.
На данный момент администрация Северной столицы рассматривает три локации, которые могут расширить список тестовых зон. О планах властей в среду, 20 ноября, рассказал глава комитета по информатизации и связи Денис Чамара. Помимо «Газпром Арены» и Царского села 5G может появится возле Музея связи.
В Петербурге планируют превратить в вышки сотовой связи фонарные столбы, разместив на них передатчики. Установку согласно провести предприятие «Ленсвет».
Отметим, что в Москве сеть нового поколения тестируют в самом центре города, на Тверской улице.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в следующем году в России могут поднять цены на сотовую связь.