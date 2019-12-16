В «ВАЗ» на Академика Лебедева искали бомбу после звонка бывшего уголовника

В Калининском районе Петербурга автомобиль «ВАЗ-2107» проверили на наличие взрывных устройств. О том, что машина заминирована, по телефону сообщил неизвестный.

В полицию 15 декабря поступило сообщение от неизвестного гражданина. Мужчина заявил, что в машине у дома 12 по улице Академика Лебедева заложена бомба.

На место происшествия выехали правоохранители. Автомобиль проверили на наличие взрывных устройств и взрывчатых веществ. Однако ничего опасного обнаружено не было, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Звонившим оказался неоднократно судимый мужчина 1985 года рождения. Злоумышленника задержали в состоянии опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино неизвестный оставил ложное сообщение о минирование жилого дома на Полевой улице.