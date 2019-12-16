В Ленобласти на федеральных трассах дорожные работы: движение ограничено

В Ленобласти на федеральных трассах дорожные работы: движение ограничено
Ограничения скорости.Фото: pixabay

Из-за дорожных работ на семи трассах Ленинградской области действуют ограничения движения. Об этом сообщает пресс-служба в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На трассе Р-21 «Кола» и на трассе М-10 будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.

На А-181 «Скандинавия» на подъезде к Выборгу № 1 км 0-2, подъезде к Выборгу № 2 км 0-2 вступит в силу ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00. На км. 83 введут реверсивное движение в сторону Петербурга с 08:00 до 20:00.

На трассе А-181 ограничение скорости в оба направления будет действовать с 08:00 до 20:00, а реверсивное движение введут с 08:00 до 20:00 на км 14-22.

На А-181 «Магистральная» водителям придется ограничить скорость автомобиля в оба направления с 08:00 до 20:00.

Также, на А-120 на км. 108-149 ограничение скорости работает в оба направления с 08:00 до 19:00, а на трассе «Вологда – Тихвин» с 08:00 до 19:00 на км 479-532.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заключили под стражу 25-летнего участника свадебного кортежа, устроившего стрельбу.

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