Forbes внес россиянку в рейтинг самых заметных новых миллиардеров

Основательница российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в список самых заметных миллиардеров настоящего года по версии американского журнала Forbes.

Россиянка заняла вторую позицию в списке, чье состояние достигло миллиарда долларов. За минувший год оборот онлайн-ретейлера увеличился на 72% и превысил 118 млрд рублей.

Самой молодой миллиардершей по версии издания стала основательница бренда косметики Kylie Cosmetics Кайли Дженнер. Ее компания оценивается в 1,2 млрд долларов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о самых популярных видео на YouTube. Речь идет о видеоклипах уходящего десятилетия. Рейтинг составил Forbes.