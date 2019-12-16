Forbes внес россиянку в рейтинг самых заметных новых миллиардеров

Основательница российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в список самых заметных миллиардеров настоящего года по версии американского журнала Forbes.
Россиянка заняла вторую позицию в списке, чье состояние достигло миллиарда долларов. За минувший год оборот онлайн-ретейлера увеличился на 72% и превысил 118 млрд рублей.
Самой молодой миллиардершей по версии издания стала основательница бренда косметики Kylie Cosmetics Кайли Дженнер. Ее компания оценивается в 1,2 млрд долларов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о самых популярных видео на YouTube. Речь идет о видеоклипах уходящего десятилетия. Рейтинг составил Forbes.