Историк Соколов рассказал о планах обвенчаться с убитой аспиранткой

Историк Соколов рассказал о планах обвенчаться с убитой аспиранткой
Олег Соколов. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, впервые рассказал об отношениях со своей возлюбленной и жертвой.

По его словам , они планировали пойти в ЗАГС, чтобы подать заявление о браке и пожениться в апреле следующего года. Он также планировал обвенчаться с аспиранткой. Как сообщает «КП», при помощи «письма-исповеди» он уверил, что до трагического инцидента он «все 5 лет ее и пальцем не тронул».

«Даже семейные скандалы у нас были редкими, и, я бы сказал, ровными, без сильных всплесков», — написал Соколов.

Он также подчеркнул, что у него нет других планов, кроме написания книги.

«Мне все равно, что говорят обо мне. Я убил ее и себя тоже, меня уже нет», — подытожил он.

Напомним, об убийстве стало известно 10 ноября, когда историк пытался утопить женские части тела в Мойке. Позже в его квартире нашли и другие останки. В результате расследования выяснилось, что Соколов убил свою возлюбленную в своей квартире 7 ноября. Он решил избавиться от тела, а эмоции от происходящего гасил алкоголем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что суд оставил историка Олега Соколова под арестом. Сам историк посчитал такое решение справедливым.

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Суд оставил историка Соколова под арестом