Суд оставил историка Соколова под арестом

Суд оставил историка Соколова под арестом
Олег Соколов. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве, останется под стражей до января. К такому решение пришел Санкт-Петербургский городской суд.

Изменить меру пресечения на домашний арест требовал адвокат историка Александр Почуев. Суд оставил постановление Октябрьского районного суда без изменений.

Под арестом Соколов пробудет до 8 января 2020 года, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам историк против ареста не возражал. Ходатайство следствия он посчитал справедливым.

Сейчас Олег Соколов находится в Москве. Он проходит психолого-психиатрическую экспертизу в Центре имени Сербского.

Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в отношениях. Историка задержали на набережной реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором находились отрезанные женские руки. Следствие полагает, что Соколов застрелил девушку, а после расчленил её тело.

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Суд оставил историка Соколова под арестом