Бывшего доцента Соколова оставят в центре психиатрии Сербского до Нового года

Бывшего доцента СПбГУ Олег Соколов оставят в центре имени Сербского до 31 декабря.

По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова, сейчас историк находится в наблюдательных палатах в центре имени Сербского, сообщает РИА «Новости».

«Соседа у него нет, палата двухместная. Предварительно ожидается, что Соколов пробудет в центре до 31 декабря», — отметил он.

Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ подозревают в убийстве бывшей студентки. Его задержали утром 9 ноября на набережной реки Мойки. По версии следствия, историка выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Следствие считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.