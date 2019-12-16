Названы самые худшие пароли 2019 года

Названы самые распространенные ненадежных паролей в мире. Независимые исследователи собрали 500 млн паролей, которые стали известны в результате взломов или утечек данных.

В этом списке оказались популярные пароли из цифр, например — «12345», «11111» или «123321», сообщается в блоге менеджера паролей NordPass.

Часто выбираются наборы последовательных букв на клавиатуре — «qwerty» или «asdfgh».

В качестве пароля часто используют фразу «я люблю тебя». Самым популярным паролем по-прежнему остается слово «пароль».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что, среди часто используемых до сих пор числится «12345678», а также его более короткие версии. Первое место он занимает регулярно на протяжении пяти лет – примерно 17% пользователей предпочитает вводить именно его.