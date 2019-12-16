В Красногвардейском районе мужчина устроил дебош на АЗС

В Красногвардейском районе задержан мужчина, который повредил имущество в помещении заправочной станции.

Агрессивный мужчина зашел в помещение на заправочной станции, расположенной на Пискаревском проспекте, где начал вести себя неадекватно и агрессивно, взял с одной из витрин банку и бросил ее в плазменный телевизор, тем самым разбив его экран, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Персонал автозаправки сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего к объекту прибыли сотрудники Росгвардии. На месте происшествия к наряду группы задержания обратилась работница, которая сообщила, что у хулигана при себе есть нож, который он доставал, когда персонал АЗС пытался его остановить.

Для задержания агрессивного гражданина наряд вневедомственной охраны был вынужден применить физическую силу и спецсредства – наручники. В кармане верхней одежды мужчины был обнаружен раскрытый складной нож, который затем был изъят.

Задержанный был передан сотрудникам 66 отдела полиции. Сумма ущерба устанавливается.

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