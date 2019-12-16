На дорогах в Ленобласти появилась социальная реклама с призывом соблюдать ПДД

В частности, такие щиты появились на дорогах Всеволожского и Выборгского районов — Колтушском, Токсовском и Выборгском шоссе. Фото:lenobl.ru/ru

В частности, такие щиты появились на дорогах Всеволожского и Выборгского районов — Колтушском, Токсовском и Выборгском шоссе. Фото:lenobl.ru/ru

На региональных трассах Ленобласти установили щиты с социальной рекламой, призывающей водителей соблюдать ПДД.

В частности, такие щиты появились на дорогах Всеволожского и Выборгского районов — Колтушском, Токсовском и Выборгском шоссе, а также на Дороге жизни и на трассе «Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск» в микрорайоне Южный города Всеволожска.

Реклама предупреждает водителей об опасности выезда на «встречку», необходимости пристегнуть ремень безопасности и сбрасывать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские водители, несмотря на ухудшение дорожной обстановки, заметно реже стали нарушать правила дорожного движения, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Согласно данным за текущий год, в Северной столице снизилось количество нарушений ПДД, а также ДТП, в которых пострадали люди.