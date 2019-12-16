Адвокат Соколова заявил о неоднократных попытках историка покончить с собой

Адвокат Соколова заявил о неоднократных попытках историка покончить с собой
Олег Соколов. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов неоднократно пытался покончить с собой. Об этом заявил его адвокат Александра Почуев.

По его словам, Соколов пытался покончить с собой в ноябре между следственными действиями.

«Нам известно о нескольких попытках Соколова покончить с собой. Одна из них — в СИЗО», — заявил адвокат, сообщает ТАСС.

Сейчас Олег Соколов находится в Москве. Он проходит психолого-психиатрическую экспертизу в Центре имени Сербского.

Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ подозревают в убийстве бывшей студентки. Его задержали утром 9 ноября на набережной реки Мойки. По версии следствия, историка выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Следствие считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.

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