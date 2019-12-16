Собчак в серьгах с ликом Иисуса Христа шокировала подписчиков новым образом

Собчак в серьгах с ликом Иисуса Христа шокировала подписчиков новым образом
Ксения Собчак. Фото: .instagram.com/xenia_sobchak/

Новый аксессуар известной телеведущей Ксении Собчак вызвал дискуссию в соцсетях. Речь идет о сережках с изображением Иисуса Христа.

Снимок с украшениями журналистка опубликовала на своей страничке в Instagram. Сами драгоценности напоминают иконы. На голове у Собчак красуется шапка с двуглавым орлом, вышитым из бисера.

«Воскресно-имперское», — подписала снимок телеведущая.

Многие подписчики негативно отреагировали на новый образ Собчак.

«Что дальше? Пятеро детей, воскресная школа, пасхальные посты… Не пойму, креститься надо или нет?», — написал пользователь.

Некоторые из них заявили, что Собчак ждет небесная кара. Другие написали, что образ довольно оригинальный.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Ксения Собчак довела Регину Тодоренко до слез. Телеведущая стала новой героиней YouTube-передачи «Осторожно, Собчак!».

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