Алла Пугачева отказалась выступать на «новогодних огоньках»

Певица Алла Пугачева отказалась участвовать в записи «новогодних огоньков» для телевидения.

В этом году Пугачева дала два юбилейных концертах, снималась для Первого канала и выпустила фильм о себе «Тот самый концерт».

«Алла Борисовна не будет петь в «новогодних огоньках», — заявила директор артистки Елена Чупракова, сообщает kp.ru.

Поклонники Аллы Пугачевой не увидят любимую исполнительницу в новогоднюю ночь на телеканалах страны. Певица наотрез оказалась выходить на сцену даже за огромные деньги. Есть мнение, что ей за выступления были готовы заплатить 21 миллион рублей.

В этом году Пугачева дала два юбилейных концертах, снималась для Первого канала и выпустила фильм о себе «Тот самый концерт».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы гонорары звезд российской эстрады. Так, король российской эстрады, любитель эпатажных шоу и перьев Филипп Киркоров зарабатывает просто громадные суммы денег. Только за одно выступление певцу платят до пяти миллионов долларов.