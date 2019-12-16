Зеленский прилетел в Азербайджан

Зеленский прилетел в Азербайджан
Владимир Зеленский. Фото: администрация президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Азербайджан с официальным визитом.

В аэропорту его встретил почетный караул, сообщает «Интерфакс».

Украинский президент пробудет в Азербайджане в течении двух дней. Он планирует встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

В Баку украинский лидер проведет встречу с представителями украинской общины Азербайджана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что они завершились «ничьей». В ходе «нормандского саммита» Зеленский рассказал, что почувствовал на встрече с Путиным «какие-то уступки».

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