Зеленский прилетел в Азербайджан

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Азербайджан с официальным визитом.

В аэропорту его встретил почетный караул, сообщает «Интерфакс».

Украинский президент пробудет в Азербайджане в течении двух дней. Он планирует встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

В Баку украинский лидер проведет встречу с представителями украинской общины Азербайджана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что они завершились «ничьей». В ходе «нормандского саммита» Зеленский рассказал, что почувствовал на встрече с Путиным «какие-то уступки».