Rambler добился блокировки контента, связанного с АПЛ, на сайте «Матч ТВ»

Компания «Рамблер интернет холдинг», входящая в состав Rambler Group, добилась временной блокировки контента на сайте «Матч ТВ», связанного с матчами английской Премьер-лиги.

Московский городской суд удовлетворил запрос «Рамблера» на блокировку контента «Матч ТВ», сообщает The Bell.

Определение суда предполагает 15-дневную блокировку трансляций матчей АПЛ на сайте matchtv.ru. За этот период «Рамблер» должен подать в суд иски.

Накануне Мосгорсуд временно заблокировал показы прямых трансляций матчей кубков Английской футбольной премьер-лиги на Twitch. «Рамблер Интернет Холдинг» подал в суд на принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис Twitch с требованием заблокировать ресурс, сообщает «Коммерсант». Также компания требует выплаты компенсации в размере 180 млрд рублей. Поводом для иска стали трансляции английского футбольного чемпионата, права на показ которого в России принадлежат Rambler Group. Авторы заявления утверждают, что насчитали 36 тыс. незаконных просмотров матчей. В Twitch требования российской компании считают несправедливыми, потому что сервис лишь обеспечивает доступ пользователей к платформе и не может отслеживать возможные нарушения прав.

Опрошенные изданием юристы считают, что взыскать с американской компании 180 млрд руб. будет сложно, поскольку компании придется доказать каждый из 36 тыс. случаев нарушения. И даже если суд примет решение о блокировке сервиса, она не будет вечной. После устранения нарушения блокировка будет снята.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Матч ТВ» не будет транслировать матч 18-го тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Вместо трансляции матча на телеканале будет транслироваться выпуск программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».