К законопроекту о виноделии поступило 62 поправки

Поправки касаются терминологии и норм закона. Авторы поправок — депутаты государственной думы и члены совета федерации — предлагают изменить глоссарий и статьи закона, а некоторые из них — полностью исключить. Об этом стало известно на круглом столе “Как изменится ландшафт российского виноделия после принятия «Закона о виноградарстве и виноделии РФ». В нем приняли участие представители бизнеса, власти и ассоциаций производителей алкогольной продукции.

Среди авторов законопроекта — профессора из института виноградарства и виноделия «Магарач», говорит один из участников рабочий группы Эмиль Минасов, начальник отдела анализа, контроля и приема деклараций управления по виноградарству и винодельческой промышленности Минсельхоза Краснодарского края.

«Ученые с благими намерениями решили написать закон, который будет кардинально менять отрасль, но их менталитет находится под влиянием советского опыта. Это напоминает нам о том, когда все отрасли регулировались сверху: какие сорта и технологии применять», заключает Эмиль Минасов.

С новым законом мы получаем огромное количество дополнительного регулирования, соглашается Артем Зуев, учредитель крупнейшего производителя вин в Севастополе «Агрофирма «Золотая Балка». По его мнению, центральная дегустационная комиссия не нужна, а в системе рейтингов вина заложена коррупционная составляющая — многие будут бороться за лучшие оценки, а не за потребителя. Общественный контроль, который предусматривает закон, может превратиться в промышленный шпионаж, говорит Эмиль Минасов. В законе предусмотрены налоговые и тарифные меры поддержки, но при этом никак не снижены административные барьеры. Нет никаких пряников для представителей отрасли, добавляет он.

Принятие закона в существующей редакции приведет к росту контрафактной продукции, а также закрытию предприятий, считают участники круглого стола.

Тем не менее, закон для виноделия нужен. «Виноделие — это отрасль с очень длинными инвестициями: посадка винограда, выращивание, технологии. Закон в долгосрочной перспективе будет регулировать отрасль и показывать игрокам куда правильно идти, куда инвестировать деньги, куда развиваться. Существующая редакция закона не задает концепции и модели развития отрасли», говорит Юрий Дудко, генеральный директор ЗАО «Игристые вина».

Существующей редакции необходимы кардинальные поправки, говорят участники круглого стола. Один из важных пунктов — запрет производства вина из импортного виноматериала, что может привести к росту цен и контрафакту.

В середине недели депутаты Петербурга направили поправку, которая предусматривает исключение пункта о запрете производства вина из импортного балка. Участники круглого стола проголосовали против запрета производить вино из импортного балка, один из них предложил ввести переходный период, который был дал возможность подстроится под новые правила.

Россия обеспечивает себя виноматериалами только на 30%, при этом запрещается ввозить балк, удивляется Игорь Косарев, президент Союза производителей алкогольной продукции. «Из Испании, Австралии, Калифорнии балком поставляется вино в Россию и разливается по бутылкам. Тем самым вино становится дешевле и доступнее для потребителей».

«Сейчас во всем мире время балка: никто не хочет через океан возить стеклянные бутылки – это невыгодно. Вопрос в том, что нужно разделять виноградарей: кто делает из винограда вино, и тех, кто делает виноматериал вином», говорит Дмитрий Исаченков, коммерческий директор, холдинг «Ладога».

«Качественный виноматериал в Европе стоит от 40 до 60 евроцентов за литр. Германия — один из лидеров по закупкам, а Россия входит в топ-10. Европейские производители покупают одинаковое по качеству сырье. Сейчас условия таковы, что нет смысла завозить дешевый балк. Заводы, которые не хотели платить высокие налоги за импортный балк, перестали делать вино и перепрофилировались в винные напитки и никакое сырье им не нужно, резюмирует Юрий Дудко.

Справка:

По данным исследовательской компании ЦИФРРА, потребление виноматериалов отечественными предприятиями составляет 750 млн литров в год, из них в России производится около 350 млн литров, а импортируется – 120 млн литров. Порядка 300 млн литров — продукция неизвестного происхождения.