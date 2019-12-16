Посольство Франции запустило процедуру по лишению историка Соколова ордена Почетного легиона

Во Франции началась процедура по лишению бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова ордена Почетного легиона.

По словам посла Франции в России Сильви Берманн, решение будет принято в случае, если подтвердится факт несоблюдения этических норм, сообщает «Эхо Москвы».

Окончательное решение примет великий канцлер, который является вторым по значимости должностным лицом в ордене.

Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ подозревают в убийстве бывшей студентки. Его задержали утром 9 ноября на набережной реки Мойки. По версии следствия, историка выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Следствие считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Сейчас Олег Соколов находится в Москве. Он проходит психолого-психиатрическую экспертизу в Центре имени Сербского.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.