Лекарство от рака сделают более эффективным при помощи фолиевой кислоты

Противоопухолевое лекарство будет снабжена частицами витамина В9, который ученые намерены использовать как «наживку» для злокачественных клеток.

Исследователи ведущих московских университетов НИТУ МИСиС и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина пришли к выводу, что использование фолиевой кислоты поможет заставить раковые клетки активно поглощать убивающее их лекарство, так, чтобы здоровые клетки не успели подвергнуться токсичному воздействию.

Основная сложность лечения злокачественных опухолей в том, что препарат, попавший в организм, влияет не только на раковые, но и на здоровые клетки, вызывая тяжелые побочные эффекты. Ученые нашли способ блокировать распад доксорубицина, — популярного средства лечения, — до того, как он попадет непосредственно в клетку. Молекулы витамина В9 будут способствовать более активному поглощению лекарства, что позволит ускорить эффективность лечения и сократить дозировку препарата.

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