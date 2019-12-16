Лекарство от рака сделают более эффективным при помощи фолиевой кислоты

Лекарство от рака сделают более эффективным при помощи фолиевой кислоты
Фолиевая кислота сделает действие доксорубицина направленным. Фото: pixabay.com

Противоопухолевое лекарство будет снабжена частицами витамина В9, который ученые намерены использовать как «наживку» для злокачественных клеток.

Исследователи ведущих московских университетов НИТУ МИСиС и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина пришли к выводу, что использование фолиевой кислоты поможет заставить раковые клетки активно поглощать убивающее их лекарство, так, чтобы здоровые клетки не успели подвергнуться токсичному воздействию.

Основная сложность лечения злокачественных опухолей в том, что препарат, попавший в организм, влияет не только на раковые, но и на здоровые клетки, вызывая тяжелые побочные эффекты. Ученые нашли способ блокировать распад доксорубицина, — популярного средства лечения, — до того, как он попадет непосредственно в клетку. Молекулы витамина В9 будут способствовать более активному поглощению лекарства, что позволит ускорить эффективность лечения и сократить дозировку препарата.

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