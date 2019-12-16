Конкурс на содержание дорог Петербурга прошел без конкуренции

В ближайшее время комиссия заключит договоры с единственными претендентами конкурсов. Фото: pixabay.com

В ближайшее время комиссия заключит договоры с единственными претендентами конкурсов. Фото: pixabay.com

Аукцион на выполнение работ по содержанию дорог Северной столицы прошел без конкуренции. Итоги конкурса появились сегодня на портале госзакупок.

В понедельник, 16 декабря, стали известны результаты аукционов на содержание автомобильных трасс, общая сумма контрактов в которых превысила шесть миллионов рублей. Как пишет издание «Коммерсантъ», на каждый конкурс была подана лишь одна заявка.

Центральный и Василеостровский районы будет поддерживать ГУДП «Центр», следить за дорогами в Кировском и Красносельском районах досталось ГУДП «Путь», Выборгский и Приморский — ОАО «Коломяжское». Ответственность за Пушкинский и Колпинскитй районы на себя возьмет АО «Автодор», а Кронштадтский и Курортный район проконтролирует ГУДСП «Курортное».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2019 году ремонт дорог в Санкт-Петербурге обошелся в 5 миллиардов рублей.