Ученые обнаружили сахар в метеоритах

Исследователи впервые смогли достоверно определить наличие четырех видов сахара в частицах двух метеоритов. Изучение веществ подтвердило их внеземное происхождение.

Находка японских ученых позволяет предполагать, что подобные субстанции могли попасть на Землю извне, в начале эволюционного пути планеты, путем бомбардировок. Кроме того, вещества, вероятно, могли стать толчком к образованию различных биополимеров, таких как РНК.

С помощью рентгеноструктурного анализа экспертам удалось обнаружить в образцах метеоритов рибозу, анабиозу, ксилозу и ликсозу. Результаты исследования опубликовало научное издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о «рецепторе плохого настроения», обнаруженном интернациональной командой ученых в мозгу человека.