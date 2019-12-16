В Петербурге ищут голову Геракла, оставленную в маршрутке

Студентка надеется, что кто-то приютил рисунок у себя и готов спасти её от провала на экзамене. Фото: pixabay.com

Студентка надеется, что кто-то приютил рисунок у себя и готов спасти её от провала на экзамене. Фото: pixabay.com

Студентка университета промышленных технологий и дизайна оставила в маршрутке рисунок головы Геракла, который необходимо представить на экзамене.

Девушка трудилась над древнегреческим героем на протяжении нескольких месяцев. Уже во вторник, 17 декабря, комиссия вуза будет оценивать работы учащихся. Вероятно, от усталости студентка оставила внушительных размеров планшет с рисунком в маршрутке К-91.

Мама девочки в социальной сети обратилась к жителям Приморского района с просьбой посодействовать в поиске крайне важного рисунка. «Мы очень надеемся на новогоднее чудо!», — подписала пользовательница «Вконтакте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученым стало известно, когда змеи обрели привычный нам вид, лишенный конечностей. Около 113 миллионов лет назад на Земле жили змеи, способные перемещаться с помощью ног.