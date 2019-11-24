Ученые узнали, когда змеи потеряли конечности

Ученые изучили окаменелые останки древнего змееподобного существа. Оказалось, что они обладали конечностями и уникальным строением черепа. Исследование провели палеонтологи из Аргентины и Канады.

Окаменелости существ были обнаружены на территории Аргентины 13 лет назад, но их анализ удалось завершить только сейчас. Их возраст составляет порядка ста миллионов лет.

Как сообщается в журнале Science Advances, новый вид получил обозначение Najash rionegrina в честь змея Нахаш, о котором говорится в Библии. Анализ показал, что у них были конечности, при помощи которых им удавалось перемещаться. У этих существ также присутствовала яремная кость.

Кроме того, изучение данной кости позволило палеонтологам исправить ошибку, допущенную полутора веков назад. До этого момента ученые неправильно описывали эволюцию змей и змееподобных ящериц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о змеях, которые грелись на солнце. Их петербуржцы увидели на камнях в Юнтоловском заказнике.