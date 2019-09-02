Змеи греются на солнце в Юнтоловском заказнике

Змеи греются на солнце в Юнтоловском заказнике
Гулять по лесопарку следует осторожно. Фото: vk.com/primor

Жители Северной столицы опубликовали в соцсетях фотографии змей, которые наслаждаются последними солнечными лучами. Пресмыкающиеся были замечены в Юнтоловском заказнике.

Петербуржцы запечатлели змей, которые расположились на камнях. Под солнцем они восстанавливают температуру своего тела, а также поддерживают уровень витаминов в организме.

Увиденным пользователи поделились в группе «Приморский раойн, Онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что гулять по лесопарку следует осторожно, чтобы не наступить на змей, а также стоит следить за детьми.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Юнтоловском заказнике одна из змей укусила собаку. Пробудившаяся после спячки напала на животное. Собаке сразу оказали медицинскую помощь.

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