Змеи греются на солнце в Юнтоловском заказнике

Жители Северной столицы опубликовали в соцсетях фотографии змей, которые наслаждаются последними солнечными лучами. Пресмыкающиеся были замечены в Юнтоловском заказнике.

Петербуржцы запечатлели змей, которые расположились на камнях. Под солнцем они восстанавливают температуру своего тела, а также поддерживают уровень витаминов в организме.

Увиденным пользователи поделились в группе «Приморский раойн, Онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что гулять по лесопарку следует осторожно, чтобы не наступить на змей, а также стоит следить за детьми.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Юнтоловском заказнике одна из змей укусила собаку. Пробудившаяся после спячки напала на животное. Собаке сразу оказали медицинскую помощь.