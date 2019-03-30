В Петербурге активизировались змеи. Одна из них ужалила собаку

Пострадавшая от укуса змеи собака. Фото: группа в ВК
Пострадавшая от укуса змеи собака. Фото: группа в ВК "Лахта Онлайн | Приморский район"

В Петербурге, пробудившаяся после зимней спячки змея, напала на собаку. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По словам очевидцев, нападение произошло в Юнтоловском заказнике.

Автор поста, размещённого в группе «Лахта Онлайн | Приморский район», предостерегает жителей о змеях и рекомендует ознакомиться с правилами первой помощи в случае нападения.

К публикации также прилагалась фотография потерпевшего пса. Предположительно, змея ужалила его в лапу.

Пользователь также отметил, что собаке своевременно оказали медицинскую помощь и на данный момент её можно считать здоровой.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в парке «Монрепо» в Выборге активировались змеи.

Работники парка «Монрепо» при помощи соцсетей призвали жителей и гостей Выборга соблюдать осторожность при прогулках. Рекомендуется не уходить с тропинок и избегать зарослей травы и кустарников. Отмечается, что на территории парка обитают не только безобидные ужи, но и гадюки.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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