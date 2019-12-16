Светлана Бондарчук опубликовала откровенное фото в купальнике

"Ужас", - пишут некоторые подписчики. "Смело!", - тут же возражают другие. Фото: Instagram @a30aa

"Ужас", - пишут некоторые подписчики. "Смело!", - тут же возражают другие. Фото: Instagram @a30aa

Бывшую супругу режиссера Федора Бондарчука осудили за откровенную фотографию в её Instagram. Однако многие восхитились прекрасной формой 50-летней звезды.

В воскресенье, 15 декабря, Светлана Бондарчук выложила в своем официальном аккаунте Instagram черно-белый снимок, на котором она предстает в открытом купальнике. Напомним, что 17 декабря главному редактору журнала Hello исполнится 51 год.

Некоторые подписчики не оценили поступок Светланы, отметив, что несмотря на черно-белый эффект «возраст виден». Тем не менее, многие комментаторы выразили искреннее восхищение физической формой телеведущей. Комплименты Светлане оставили и звезды: Ляйсан Утяшева, Рита Дакота, Ани Лорак и многие другие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу в старинном особняке на Невском проспекте.