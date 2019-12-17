«Родственница из другого города» выманила у пожилой петербурженки 800 тысяч рублей

Петербургские правоохранители разыскивают молодую злоумышленницу, которая обманным путем присвоила деньги 83-летней пенсионерки в понедельник, 16 декабря.

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщина 1936 года рождения обратилась в полицию Фрунзенского района. По словам потерпевшей, она пошла в магазин в доме №91/41 по улице Будапештской. Когда она вышла на улицу, к ней подошла неизвестная девушка, на вид лет 18-20 и представилась родственницей, проживающей в другом городе. Она сообщила, что приехала в Петербург вместе с сестрой заявительницы на лечение и ей нужны деньги.

После этого они вдвоем отправились домой к пенсионерке, где последняя передала девушке 810 тысяч рублей. После того, как девушка покинула квартиру, женщина позвонила своей и сестре и выяснила, что та находится в Перми и в Петербург не приезжала.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также личность злоумышленницы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге «программист» переустановил пенсионеру Windows за 35 тысяч рублей.