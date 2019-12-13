В Петербурге «программист» переустановил пенсионеру Windows за 35 тысяч рублей

В Петербурге &#171;программист&#187; переустановил пенсионеру Windows за 35 тысяч рублей
Внушительный список из 12 наименований убедил пожилого мужчину отдать 35 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Мошенник, представившийся компьютерным умельцем, переустановил пожилому мужчине операционную систему, взяв за это 35 тысяч рублей.

Пенсионер заплатил за простейшие для специалиста действия внушительную сумму, 35 тысяч рублей. «Мастер» убедил мужчину, что именно столько будет стоить переустановка Windows, запуск антивируса и чистка клавиатуры. О происшествии рассказал telegram-канал Mash в пятницу, 13 декабря.

По информации канала, пострадавший нашел «программиста» на просторах Сети. Вероятно, сведения передадут в правоохранительные органы, чтобы полиция могла разыскать мошенника.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге уволили сотрудника полиции, который избил 81-летнего мужчину. По данным МВД, он нанес пенсионеру физический вред «из хулиганских побуждений».

мошенник пенсионер программист санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полеты самолетов друг за другом оказались экономичнее
Полномочия детского омбудсмена в Петербурге расширили
Ученые назвали список продуктов, вызывающих бессонницу
Генетик предложил создать сервис для подбора пары по ДНК, но его жестко ...
Билан признался, что у его возлюбленной дважды случался выкидыш
Данилко в образе Верки Сердючки вернулся с новым треком
В Петербурге «программист» переустановил пенсионеру Windows за 35 ...
Пожар на складе на улице Салова удалось локализовать