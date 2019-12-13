В Петербурге «программист» переустановил пенсионеру Windows за 35 тысяч рублей

Внушительный список из 12 наименований убедил пожилого мужчину отдать 35 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Внушительный список из 12 наименований убедил пожилого мужчину отдать 35 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Мошенник, представившийся компьютерным умельцем, переустановил пожилому мужчине операционную систему, взяв за это 35 тысяч рублей.

Пенсионер заплатил за простейшие для специалиста действия внушительную сумму, 35 тысяч рублей. «Мастер» убедил мужчину, что именно столько будет стоить переустановка Windows, запуск антивируса и чистка клавиатуры. О происшествии рассказал telegram-канал Mash в пятницу, 13 декабря.

По информации канала, пострадавший нашел «программиста» на просторах Сети. Вероятно, сведения передадут в правоохранительные органы, чтобы полиция могла разыскать мошенника.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге уволили сотрудника полиции, который избил 81-летнего мужчину. По данным МВД, он нанес пенсионеру физический вред «из хулиганских побуждений».