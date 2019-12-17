Санавиация помогла 11-ти тяжелобольным жителям Ленобласти

Санавиация помогла 11-ти тяжелобольным жителям Ленобласти
Вертолет санавиации. Фото: vk.com/san.aviacia

Медики службы санитарной авиации совершили 11 вылетов в Ленинградскую область за минувшую неделю, в период с 9 по 15 декабря.

Как сообщается в группе «Национальная служба санитарной авиации» в соцсети «ВКонтакте», в частности, в медучреждения были госпитализированы четверо больных с диагнозом инфаркт миокарда и еще трое с термическими ожогами тела.

Также воздушные санитары доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Гатчине пациента с сочетанной травмой. Сотрудники санавиации помогли человеку с желудочным кровотечением и пациенту с легочным заболеванием. Кроме того, на вертолете был госпитализирован больной с врожденным пороком сердца, его доставили в Ленинградскую областную клиническую больницу из Всеволожска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что служба санавиации оказала помощь четырем больным из города Тихвин Ленинградской помощи.

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Санавиация помогла 11-ти тяжелобольным жителям Ленобласти
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