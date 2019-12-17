Набережная от Парка 300-летия до ЦПКиО станет общественным пространством

Набережная от Парка 300-летия до ЦПКиО станет общественным пространством
Парк 300-летия Петербурга. Фото: Википедия

В Петербурге планируют обустроить набережную Большой Невки на участке от 3-го Елагина моста до парка имени 300-летия. Вдоль берега проложат непрерывные пешеходные и велосипедные маршруты.

Концепцию развития территории подготовил комитет по градостроительству и архитектуре (КГА), сообщает «Коммерсантъ». Благоустроить планируется участок протяженностью 3 км и площадью 48,7 га.

Будет проведено укрепление берега с использованием гранитных набросок, обустроена зона отдыха со спуском к воде и озеленена территория.

В границы территории входит объект культурного наследия регионального значения — Дача Алсуфьевых «Альгамбра», в котором расположен Петровский яхт-клуб.

Точные сроки реализации и стоимость проекта пока не называются. Прежде, чем преступить к работам, необходимо решить имущественно-правовые вопросы с собственниками участков. Близ набережной расположены жилые комплексы, торговый центр и другие здания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге проведут открытый конкурс на реставрацию заброшенных теплиц в Таврическом саду. На месте планируют создать новое общественное пространство.

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