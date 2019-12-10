Инвестора для реконструкции теплиц Таврического сада объявят в 2020 году

В Петербурге проведут открытый конкурс на реставрацию заброшенных теплиц в Таврическом саду. На месте планируют создать новое общественное пространство.

Имя инвестора станет известно в 2020 году. Подвести итоги конкурса планируется в середине мая, рассказал глава комитета по инвестициям Петербурга Роман Голованов

Проведение открытого конкурса на реновацию территории одобрено правительством Петербурга. Между городом и будущем инвестором планируется заключить концессионное соглашение на 49 лет.

Как сообщает пресс-служба комитета по инвестициям, инвестор должен создать на территории Таврического сада общественное пространство с тремя оранжереями площадью не менее 1 тыс. кв. метров, выставочными и концертными помещениями. На территории будут проводится выставки, показ фильмов, постановка театральных представлений, концертов и другие мероприятия.