Расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова признали потерпевшим

От рук Рамиля Шамсутдинов погибло восемь человек. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

От рук Рамиля Шамсутдинов погибло восемь человек. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев в военной части в Забайкалье, признали потерпевшим в деле о «дедовщине».

Адвокат солдата, расстрелявшего восемь человек, Руслан Нагиев рассказал на своем Facebook-аккаунте, что версия защиты Шамсутдинова о неуставных взаимоотношениях в военной части подтверждается тем, что правоохранительные органы возбудили головное дело по статье 335 УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими». Рамиля и еще нескольких солдат из той части признали потерпевшими по данному делу.

Правозащитник также передал слова Рамиля, что он не падает духом и благодарит всех за поддержку и беспокойство о нем.

Напомним, 25 октября Шамсутдинов начал стрелять по сослуживцам во время смены караула. Восемь человек погибли и еще двое были госпитализированы. Минобороны сообщало, что рядовой открыл стрельбу на почве нервного срыва.

Спустя несколько дней ему предъявили обвинения в убийстве двух и более лиц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минобороны расформирует часть в Забайкалье, в которой солдат-срочник расстрелял сослуживцев.