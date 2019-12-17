В Финском заливе поселились рыбы-пожиратели икры

Балтийские нерпы вынуждены конкурировать за корм с рыболовами и новым обитателем Финского залива — ротаном. Ротан уничтожает икру местных рыб, в том числе салаки, которая составляет основу рациона нерп.

О появлении ротана в Финском заливе gazeta.spb.ru рассказал директора «Фонда друзей балтийской нерпы» Вячеслав Алексеев. Рыбу стали все чаще замечать в прибрежных тростниках.

«Вопрос в том, как много её разведется. Если ротана в прибрежных зонах будет слишком много и он будет поедать икру наших местных рыб, ничего хорошего не будет», — отметил Алексеев.

Впрочем, основной угрозой для балтийских нерп остаются рыбаки. Рыболовецкая отрасль долгое время была в упадке. Тралового флота в местных водах практически не было. За это время успели восстановится ресурсы и вырасти численность салаки — любимой рыбы балтийских нерп.

Изменения начались с введением контрсанкций против эстонских и финсих рыбаков, которые прежде снабжали рыбой Петербург и местные рыбообрабатывающие предприятий.

«С введением контрсанкций заниматься рыболовоством стало рентабельно. Рыболовецкая отрасль переживает некий ренессанс в Финском заливе. В акватории бывает до десяти тральщиков одновременно. Однако с точки зрения нерп это не очень хорошо. Происходит посягательство на её запасы», — рассказал директор «Фонда друзей балтийской нерпы».

В фонде опасаются усиления конфликта балтийских нерп с рыбаками. Животные могут начать грабить рыболовецкие снасти ради пропитания, что приведет к их гибели.

«Либо озлобленные рыбаки превратятся в браконьеров и начнут их уничтожать. Чем меньше рыбы и острее за неё конкуренция, тем для нерпы хуже», — заключил Вячеслав Алексеев.

На данный момент салки в Финском заливе достаточно. Шансы на сохранение рыбного запаса есть в том случае, если человек будет действовать аккуратно, подчеркнули в «Фонде друзей балтийской нерпы». Многое зависит от технологий освоения Финского залива.

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