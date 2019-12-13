Рыбаки выловили двух крабов из Финского залива

Рыбаки Ленобласти привезли домой неожиданный улов. Местные жители выловили из Финского залива крабов.

Кадры необычного улова появились в группе «Выборг ВКонтакте». В комментариях к записи пользователи соцсети «ВКонтакте» рассказали, что подобный улов в регионе не редкость.

«Этих крабов поймали в Выборе в заливе», — написал автор записи.

Рыбаки запечатлели двух крупных краба. Некоторые пользователи все-таки сомневаются в таком улове, предположив, что «рыбаки» купили крабов в магазине.

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