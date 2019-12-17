Водители трамваев объяснили забастовку в Петербурге

«Итальянская забастовка» среди работников СПб ГУП «Горэлектротранс» 17 декабря отметила неделю. Водители требуют пересмотреть систему оплаты и должностные инструкции.

Если трамвай опаздывает на 20-50 минут, вероятно он стал участником «итальянской забастовки». Водители приняли решения максимально исполнять все предписания и инструкции. Это привело к сокращению рейсов и задержкам трамваев.

Выйти на забастовку сотрудники «Горэлектротранса» были вынуждены из-за ужесточения правил. За водителями установили непрерывное видеонаблюдение. Любой, даже незначительный проступок, чреват лишением премии. При этом сами правила абсурдны и противоречат друг другу, утверждают водители.

«Мы выполняем рейсы не только для своих зарплат, но и во благо города, предприятия и комитета по транспорту. А виноваты во всех несчастьях только мы. Поэтому мы решили играть по их правилам и терять доход взаимно», — рассказал gazeta.spb.ru председатель независимого профсоюза СПб ГЭТ Алексей.

Изначально на забастовку вышли четыре сотрудника, затем к ним присоединились еще трое. Сейчас в акции участвует всего семь единиц транспорта, однако этого достаточно для того, чтобы увидеть последствия. Трамваи движутся по линии. Задержка одного из них приводит к отставанию следующего. Происходит цепная реакция.

Основное требование участников забастовки — изменить подход к оплате труда. Сейчас зарплата работников зависит от количества выполненных рейсов. Такая система вынуждает водителей мчаться по городу, что приводит к несчастным случаям и авариям. За 2019 год под колесами трамваев и троллейбусов погибли 12 человек. Вина водителей в этом есть, однако нередко причины связаны с решениями руководства и городских властей, считают в профсоюзе.

«Люди не должны гибнуть под колесами, тем более общественного транспорта. Основная наша цель — организовать работу таким образом, чтобы у сотрудника был шанс не быть всегда крайним и виноватым и не было страха за потерю своей зарплаты. Не должен трамвай нестись по городу только потому, что от этого зависит размер заработной платы водителя», — отметил председатель профсоюза.

В «Горэлектротрансе» наличие забастовки опровергают. В пресс-службе предприятия gazeta.spb.ru заверили, что работа проходит в штатном режиме. Все слухи о забастовке — информация в сомнительных соцсетях (новость о забастовке появилась в группе «Подслушано ГЭТ и ТКК» во «ВКонтакте»).

«У нас не было отмечено никакой забастовки. Есть только информация в социальных сетях из каких-то недостоверных источников», — сообщили в «Горэлектротрансе».

Сотрудников, у которых есть вопросы и предложения по работе, «Горэлектротрнас» приглашает на открытый разговор. Встреча пройдет 18 декабря на Сызранской улице, 15 в три часа дня.

Однако, как отмечают представители профсоюза, у инициативы есть свои нюансы. Диалог назначен на рабочее время. Директоров парков о необходимости освободить работников предупредили. Те дают согласие, но при этом оставляют водителей без части заработка.

«Сейчас работники, желающие пойти на это собрание, столкнулись со следующей ситуацией. Когда они просят поменять смену, руководство им говорит следующее: «Это в ваших интересах, поэтому только за свой счет», — посетовали в профсоюзе.

Бастовать водители намерены до тех пор, пока проблема не будет решена. Масштаб акции может вырасти: другие сотрудники задумались о присоединении к забастовке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Горэлектротранс» мог потерять более 10% на «бастующих» маршрутах в первые дни акции.